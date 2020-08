À la découverte du "village Alzheimer" à Dax

Il s'agit d'un village typiquement landais. On n'y voit pas de blouse blanche, car les soignants sont partout, mais ils se confondent avec les habitants. Le port du masque est la seule chose qui différencie les uns des autres. Le village est fermé, mais il est si vaste que les cloisons sont à peine visibles. Et tout est fait pour limiter les contraintes liées à la maladie d'Alzheimer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.