À la découverte du visage secret de la Bourgogne

De mai à septembre, Vincent Cornin, viticulteur et producteur de Pouilly Fuissé dans le Saône-et-Loire, fait découvrir les cépages du Mâconnais à mobylette. C'est la Bourgogne verte à 20 km/h. Chaque excursion se termine par la même activité, une dégustation du vin qu'il produit. Un verre à travers les vignes. Au-delà des mobylettes, Vincent Cornin s'est fait connaître pour une pratique inattendue. Il diffuse de la musique à ses plants de raisins. Pour stimuler la résistance aux gels, aux maladies et à la sécheresse. Les notes de musique nous mènent jusqu'aux rives de Saône, avec Mâcon en reflet. Des façades colorées, et au coin d'une rue, derrière de lourdes portes, se trouve une vingtaine de traboules, des passages secrets. L'une d'elles traverse tout un pâté de maisons sur une centaine de mètres. Mâcon est une cité de belles pierres dont la maison la plus ancienne est la plus célèbre est en bois. Ornée de sculptures du Moyen-âge représentant des dragons, des licornes, et même des singes, ... Elle fut un lieu de fantaisie et d'orgie. Et ultime surprise avant de quitter la ville, une intrigante assemblée attire notre attention. Une confrérie qui défend la gaufrette mâconnaise, une vieille tradition. La star de la région, c'est la roche de Solutré. Du haut de ses 493 mètres, elle est liée à une légende. Cette région est habitée depuis des millénaires. La roche a même donné son nom à une période de paléolithique : le Solutréen. TF1 | Reportage Q. Fichet, A. Ponsar.