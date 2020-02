À la découverte du vrai village de la Reine des neiges

Un village au bord d'un lac de montagne... Pour les fans, aucun doute. Il s'agit bien d'Arendelle, le village où vit la Reine des neiges. Chaque jour, 10 000 touristes accourent du monde entier pour visiter et photographier Hallstatt. Les 750 habitants ont vu leur vie quotidienne totalement chambouler et certains n'en peuvent plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.