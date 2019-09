À la découverte d'un récif corallien au large de l'Italie

Des scientifiques italiens ont découvert un récif corallien unique en Méditerranée, plus précisément dans la mer Adriatique. Un monde aux mille couleurs, orange, violet, pourpre ou jaune. Cette barrière de corail, existante depuis 8 000 ans, se développe dans un environnement quasi obscur et s'étend sur plus de trois kilomètres de long. La Méditerranée est la mer la plus étudiée au monde, mais elle recèle bien des mystères. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.