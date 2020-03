À la découverte d'un zoo en altitude en Suisse

Vous ne croiserez des animaux habitants des hauteurs, d'ordinaires discrets, que dans le parc zoologique des Marécottes situé en plein cœur des Alpes suisses. Les soigneurs sont contraints de faire des kilomètres et de grimper pour aller jusqu'aux cent trente animaux rompus aux températures extrêmes et au dénivelé. L'autre mission de ce sanctuaire à 1 100 mètres est de sauvegarder ces espèces menacées par le réchauffement climatique, comme le mouflon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.