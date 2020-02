À la découverte d’une réserve d’animaux au Kenya

La réserve Ol Pejeta Conservancy a été fondée en 2004 par un milliardaire américain. Elle abrite la plus grande population de rhinocéros noirs d'Afrique de l'Est et les dernières espèces de rhinocéros blancs. Les animaux sauvages peuvent y entrer et sortir librement, à la différence des visiteurs humains. Dans cette réserve, 17 spécimens de chimpanzés y ont également été transférés de toute l'Afrique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/02/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.