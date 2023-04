À la pompe : encore des pénuries ?

Il y a toujours des tensions sur l'approvisionnement en carburant. Les dernières grèves sur les raffineries ont bien sûr perturbé la livraison, mais en réalité, la situation s'est améliorée. Lundi, dans le pays, on comptait 11 % des stations en manque d'au moins un carburant, il y en a maintenant 8 %. Et en Île-de-France, le chiffre a perdu dix points avec désormais 28 % de stations en pénurie. Mais à la veille du week-end de Pâques, doit-on craindre une aggravation de la situation ? Ce jeudi après-midi, la justice a suspendu l'arrêté de réquisition des salariés de la raffinerie de Gonfreville. Depuis trois jours, ils avaient repris le travail, mais toutes les livraisons sont à nouveau interrompues. Et cela risque de dégrader la situation, mais il ne faut pas surtout paniquer selon Salomée Ruel, professeure associée en management logistique. "Il y a deux à trois jours d'autonomie dans les stations-service du pays. Aujourd'hui, plus de 90 % ne sont pas en tension. Donc, si les automobilistes se comportent de manière raisonnée, il ne devrait pas y avoir de pénurie pendant le week-end de Pâques", rassure-t-elle. Qu'en est-il des prix ? Comment vont-ils évoluer ? Ces derniers temps, ils n'ont fait que grimper. Environ 1,81 euro en moyenne au niveau national pour le diesel et 1,94 euro pour le sans-plomb. Et les spécialistes anticipent une nouvelle hausse de quelques centimes en raison de l'augmentation récente du prix du baril de pétrole. TotalEnergies vient par ailleurs d'annoncer qu'il allait le blocage des prix à 1,99 euro le litre de tous les carburants distribués dans ses stations. TF1 | Reportage T. Leproux, G. Thorel, L. Kebdani