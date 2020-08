À la rencontre de ces Français amoureux des Pouilles en Italie

Du gris aride de la roche aux turquoises de l'eau, des plages dorées au vert des forêts ... Ces couleurs ainsi mélangées ont valu à ce coin des Pouilles un surnom, les Maldives du Salento. Cette nature brute, cette richesse culturelle ainsi que la beauté sauvage de la région poussent chaque année des dizaines de Français à changer de vie pour s'y installer. Et certains ne sont jamais repartis.