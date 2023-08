À la rencontre de Chanee, l'ange gardien des gibbons de Bornéo

Dans la brume humide de la jungle, Bornéo se réveille aux chants des gibbons. Ces singes sont reconnaissables à leur long bras, car ils passent leur vie à se balancer entre les branches. Mais ils ne sont plus à l'abri dans leur canopée. Leur espèce est menacée. Depuis 25 ans, Chanee, un Français, les protège. Avec son équipe, il traque les braconniers, la première menace pour les gibbons. Ils sont chassés pour être vendus comme animal domestique ou sur le marché noir pour la médecine traditionnelle. L'association indonésienne pour la sauvegarde de la biodiversité "Kalaweit" fondée par Chanee a une patrouille terrestre et aérienne. Dans les airs, un hydravion permet d'étendre leur spectre d'action. Pour recueillir les animaux rescapés, le Français a créé un sanctuaire. Les singes arrivent affaiblis et traumatisés. L'équipe de vétérinaires les soigne et fait tout pour les relâcher dans leur habitat naturel. Un processus très long qui ne réussit que dans 20 % des cas. Alors les naissances en captivité sont évitées parce que quand ils naissent en cage, les gibbons n'ont aucune chance de survie à l'état sauvage. Il faut donc agir avant, et donc protéger leur habitat naturel qui se réduit comme peau de chagrin. Il suffit de prendre un peu de hauteur pour mesurer l'ampleur de la destruction. La forêt de Bornéo est morcelée, défigurée par les champs de palmier à huile et les industries minières. Les trois quarts des forêts de cette île, grande comme la France, ont disparu en 30 ans. Activiste infatigable, Chanee rachète des terres aux villageois avant que les industriels ne le fassent. Leur unité est le seul barrage face aux industries galopantes des secteurs miniers et de l'huile de palme. L'association a déjà acheté 2 000 hectares de forêts. Une victoire, car il y a urgence. Il reste moins de 100 000 gibbons sur la planète. Loin d'être défaitiste, Chanee et les 70 membres de son association ne voient qu'une chose : tout ce qu'il reste à sauver. TF1 | Reportage M. Laouamen, M. Delvigne