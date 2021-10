À la rencontre de Lucas Lalanne, le prince français du flamenco

À seulement 20 ans, Lucas Lalanne ou Lucas El Luco, s'est imposé dans le milieu très fermé du flamenco. Pour réaliser son rêve, il a travaillé dur. Ses parents en sont témoins. Il a grandi à Tarbes, pas vraiment le fief du flamenco. Mais en voyant un spectacle de danse à 11 ans, il a une révélation. À 18 ans, il s'envole pour la capitale mondiale du flamenco, Séville, où il suit les cours d'une professeure réputée, Manuela Rios. Nous y sommes allés avec Lucas. Et devant nos reporters, même en basket, il ne pouvait s'empêcher de danser. Lucas Lalanne a ensuite raflé les plus grands concours de flamenco. Aujourd'hui, il vit de sa passion. Il a quelques fans et des touristes françaises l'ont même reconnu. Il y a quelques mois, sa carrière décolle. Le jeune danseur est sélectionné par un célèbre télé-crochet espagnol. Il remplace le chant par des percussions. Son audace impressionne les Espagnoles. Lucas termine finaliste parmi mille candidats. En novembre, il se produira en France, fier de faire vivre une danse inscrite au patrimoine de l'Unesco.