À la rencontre des "Ama", ces femmes japonaises qui pêchent en apnée

On les appelle les "Ama" au Japon, littéralement les "femmes de la mer". Ces femmes plongeuses ont jusqu'à plus de 80 ans. Sans bouteille ni tuba, elles cherchent des coquillages et des ormeaux au fond de l'eau, grâce à des techniques de respiration transmise de mère en fille. Mais de moins en moins de jeunes Japonaises choisissent ce métier rude et dangereux. Les derniers "Ama" ainsi que leur métier risquent de disparaître. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.