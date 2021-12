À la rencontre des animaux sauvages des forêts d’Afrique

En début d'après-midi, des dizaines d'animaux viennent s'abreuver dans ce canal au cœur de l'Ouganda. Ils sont imperturbables devant le passage de cet étonnant safari sur l'eau. Cette réserve est l'une des plus belles de l'Afrique de l'Est, l'une des plus préservées aussi car l'Ouganda est encore peu connu des touristes. On peut ici approcher l'un des animaux les plus dangereux du Continent, l'hippopotame. Malgré son air placide, il tue chaque année plus d'humains que les lions et les léopards réunis. Cette fois, dans cette forêt primaire de Madagascar, il faut être bien plus discret pour espérer apercevoir un animal extrêmement farouche. Le Pr Jonah Ratsimbazafy est l'un des grands primatologues malgaches. Il veut nous faire rencontrer Indri Indri, une des treize espèces de lémuriens présentes sur l'île, menacées d'extinction. Grâce à son combat contre le braconnage depuis 15 ans, nous avons la chance d'assister à ce spectacle unique sur la planète. Un nouveau-né tente ses premiers pas avant de se raviser. À 2 000 km de là, nous sommes allés en Tanzanie chercher d'autres primates, des chimpanzés. Salama et son petit Chouiny sont en quête de nourriture. Avec leurs congénères, ils passent 40% de la journée à manger. Le matin, ils mangent des fruits, l'après-midi, ils mangent toujours des feuilles pour se remplir l'estomac avant de dormir. Des images rares de cet animal avec lequel nous partageons 98% de nos gènes. Le chimpanzé est, lui aussi, classé parmi les espèces en danger. Au début du XXe siècle, on en comptait deux millions dans le monde. Aujourd'hui, il n'y en aurait plus que 340 000. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage E. Levebvre, M. Guiheux, O. Santicchi