À la rencontre des derniers chimpanzés en Tanzanie

Pour le retrouver, il faut quatre jours de transport de l'avion au bateau sur le Tanganyika, jusqu'au parc national de Gombe Stream. Ce lieu est isolé, escarpé, et accessible uniquement avec un guide. Ce dernier nous explique qu'il ne faut pas s'approcher des chimpanzés à moins de 10 mètres. La consigne est stricte, car ces animaux sont très sensibles à toutes les infections respiratoires. Des restes de repas nous guident vers les chimpanzés et une cascade. C'est là que le contact va s'établir. En effet, nous y rencontrons une femelle et son petit en quête de nourriture. C'était le moment de respecter un autre impératif, le port du masque. Le primatologue Anthony Collins du Jane Goodall Institute (JGI), était à nos côtés, une sommité. Cela fait un demi-siècle qu'il arpente cette forêt et suit les bébés dès la naissance. Ce chercheur prolonge les travaux de la célèbre Jane Goodall. Arrivée seule en 1960, à 26 ans et sans aucun bagage universitaire, elle a révolutionné notre perception de l'homme et de l'animal. Plus de détails sur notre rencontre avec les derniers chimpanzés dans la vidéo ci-dessus.