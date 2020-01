À la rencontre des loups du Mercantour

Les loups sont revenus dans le massif du Mercantour depuis les années 90, mais peu sont ceux qui ont la chance de les apercevoir à l'état sauvage. Au parc Alpha, ils vivent en semi-liberté dans de grands enclos que les soigneurs seuls peuvent franchir. Ces derniers nourrissent ces carnivores six jours sur sept. Les visiteurs peuvent y admirer des loups gris et des loups canadiens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.