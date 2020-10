À La Réunion, les écoliers ont rendu hommage à Samuel Paty

La rentrée scolaire s'est déroulée dans une ambiance particulière pour les 221 000 élèves réunionnais. Dans une école catholique de Saint-Denis, l'hommage au professeur d'histoire-géographie, assassiné le 16 octobre 2020 par un terroriste islamiste, a débuté avec une minute de silence, s'est poursuivi avec une chanson, avant de finir en classe. Les échanges ont porté sur la liberté d'expression. Dans une école musulmane de la même commune, la journée a aussi débuté avec la minute de silence. Dans chaque classe, les échanges se font autour de la tolérance et de la laïcité. "Cela fait partie de notre rôle : l'instruction, l'éducation et surtout la morale en général", a déclaré Stéphanie Nativel, enseignante de l'établissement. Un travail qui se poursuivra encore la semaine prochaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.