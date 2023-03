À la Teste-De-Buch la plage recule... de 12 mètres

Ici, malgré les barrières et les barreaux, il faut régulièrement rappeler la règle. La raison de la fermeture d'accès à la plage peut paraître excessive pour certains. Les dernières grandes marées ont rendu la zone dangereuse. En deux jours, la dune a reculé d'une dizaine de mètres sous l'assaut des vagues. Les arbres menacent de tomber sur la plage et une piste cyclable va devoir être déplacée. Après les incendies de cet été, cette nouvelle fermeture inquiète les restaurants de la zone. À Biscarrosse (Landes), aussi, l'océan menace des installations. Le grand hôtel et les maisons jumelles ne sont plus qu'à quelques mètres de l'eau. Agnès Brossard gère des maisons de location au pied de la dune depuis vingt ans. Ici, tout est fait pour ralentir l'avancée du sable. L'océan avance, l'homme doit donc reculer. D'ici trente ans, 6 000 logements sont menacés par l'érosion en Nouvelle Aquitaine. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier