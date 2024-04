À l'abandon : un domaine viticole transformé en décharge

C'est le fléau de Jean-Antoine Villegas, maire d'Ouveillan (Aude), depuis de nombreuses années. Sur sa commune, un domaine viticole à l'abandon s'est transformé en décharge sauvage. C'est dangereux pour l'environnement, mais aussi pour les promeneurs. Le problème dans ce lieu, c'est que les autorités sont impuissantes, car même si personne n'habite sur place depuis des dizaines années, les propriétaires des vignerons bordelais n'ont jamais accepté de vendre. Accolé à la décharge, le château du domaine, lui, a été entièrement pillé jusqu'à la charpente métallique. Les propriétaires historiques sont décédés en 2023, nous avons réussi à contacter l'un de leurs héritiers. Il se dit prêt à vendre ou à sécuriser le domaine. Si le nouveau propriétaire n'est pas directement responsable, il risque tout de même des sanctions selon Caroline Olivas-Guisset, avocate au barreau de Narbonne. “On a une pollution qui est certaine pour l’environnement qu’on pourrait lui imposer une remise en état des lieux. S’il ne les fait pas, les pouvoirs publics mettront en place des sanctions qui seront de plus en plus lourdes”, dit-elle. Le budget pour remettre l'intégralité du domaine en état s'élèverait à plus de deux millions d'euros. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia