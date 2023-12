À l'approche de Noël : les camions, cibles des braqueurs

En cinq minutes et quatorze second, ce sont 200 000 euros de marchandises subtilisées, sous l'œil des caméras d’une aire d’autoroute, près de Lyon. Les voleurs entrent en scène avec leur propre camion, que nous apercevons en blanc, sur les images. En un tour de passe-passe, ils détachent la tête du camion et la remplacent par la leur. En un instant, le conteneur change de main et les deux complices s'éclipsent avec la marchandise. Se faire voler leur cargaison est la hantise des chauffeurs poids lourd, comme Ludovic, toujours à redouter une visite à l'arrière de son camion, pendant son sommeil. Selon une experte, les vols augmentent de 10% en période de Noël et il y a peu d'espoir de revoir la marchandise, même lorsqu'elle est géolocalisée. Certains voleurs vont jusqu'à utiliser des brouilleurs de GPS et ils disparaissent des radars. Équipements, préparation, tout relève du grand banditisme, jusqu’au repérage des cibles. Sous ces bâches, ou dans ces conteneurs, la valeur moyenne est de 40 000 euros, mais certaines cargaisons dépassent les 300 000 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. de Juvigny, J. Cressens, M. Merle