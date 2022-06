À Le Taillan-Médoc, l’urgence pour reloger les sinistrés des orages

Les allers-retours à la déchèterie s'enchaînent cet après-midi. Dans une maison, une grande partie du plafond s'est effondrée avec les pluies de cette nuit. Christian tente de sauver le maximum de meubles. "Je cherche partout pour l'instant où stocker des affaires, parce que les plafonds sont prêts, les uns après les autres, à tomber. Après, c'est difficile aussi de trouver des endroits pour tout stocker", s'exprime-t-il. Des militaires amis de la famille sont venus donner un coup de main sur leur temps libre. Tous les proches se mobilisent pour aider. "Il n'y avait que ça à faire, on n'a pas réfléchi. Dans ces moments-là, l'entraide est primordiale", déclare une dame. Lilida a aussi pu compter sur ses proches, qu'ils l'ont hébergée cette nuit. Le plafond de sa maison est instable. "Ce matin, il y avait, dans la chambre de mon fils, le plafond à moitié tombé. Heureusement qu'hier j'essayais de sauver le matelas et tout ce que j'ai pu", confie-t-elle. Elle espère trouver rapidement un hébergement grâce à son assurance. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux