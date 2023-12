À l'école des chefs au Pays Basque

On le surnomme le Harvard de la gastronomie. La cuisine y est élevée au rond de science. Situé en Espagne, à Saint-Sébastien, une ville qui compte huit restaurants étoilés dans ses environs, le Basque Culinary Center attire des visiteurs du monde entier. Parmi les étudiants, il y a 40 nationalités. Pour accomplir leurs rêves de toques étoilées, les étudiants de l’institut suivent une formation rigoureuse. Au potager, il ne s’agit pas seulement de cultiver la terre, mais de la comprendre. Après des années à exercer dans les cuisines de grand restaurant, Leire Etxaide, professeure responsable du potager au Basque Culinary Center, s’est formée à l’agriculture. Elle transmet aujourd’hui ses connaissances. Éveiller les consciences, pour que ces jeunes pensent et anticipent sur leur avenir. Inventer, c’est ce que font d’autres étudiants dans les cuisines. Les chefs étoilés leur ont demandé de travailler sur le thé de Roca, habituellement consommé en infusion. Leur objectif est de chercher de nouvelles recettes pour valoriser cette plante locale. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Castaing, C. Brousseau