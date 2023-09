Voici à quoi ressemblera l'école du futur

Dans l'école du futur, les élèves n'apprendront plus seulement l'histoire dans les manuels, ils la vivront. Pas besoin de mille accessoires, le casque de réalité virtuelle suffit pour être projeté dans n'importe quelle époque. Se retrouver nez à nez avec un brachiosaure, le sentir se rapprocher de nous, et même l'entendre crier. Voilà comment mieux retenir une leçon sur l'ère Jurassique. Au Moyen Âge, les élèves pourront escorter un chevalier qui part en guerre pour son suzerain ou découvrir, quelques siècles plus tard, à quoi pouvait bien ressembler une soirée typique dans les années vingt. Les casques ont déjà fait leur apparition dans quelques classes. Des élèves de Rouen sont par exemple immergés en pleine bataille d'Azincourt. Mais imaginez, aller encore plus loin : discuter avec un personnage illustre, mort il y a plus d'un siècle. Pour ça, prenez un rétroprojecteur et de l'intelligence artificielle et vous obtiendrez un jumeau virtuel de Vincent van Gogh, développé par une entreprise française. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Dubois, D. Sitbon, M. Clerc