À l’hôpital d'Amiens, un léger mieux dans les services de réanimation

"Franchement, je ne veux pas tomber dans un optimisme délirant. Mais je suis beaucoup plus confiant aujourd'hui qu'il y a quinze jours", nous confie le professeur Michel Slama. Le Covid est bien là, la fatigue aussi. Mais l'état d'esprit de ce chef de service réanimation a changé ces deux dernières semaines. La dernière fois que nous étions venus au CHU d'Amiens, l'heure était à l'inquiétude. Le médecin craignait d'avoir à trier les patients à prendre en charge. À l'époque, l'hôpital se réorganisait. Depuis, il n'a pas eu à faire de choix entre les malades. Le nombre de lits a augmenté, et les déprogrammations, 30% de l'activité, ont permis de faire venir cinq personnels supplémentaires. Des renforts pour prendre en charge des malades qui continuent d'arriver. Le service compte 24 patients Covid, contre 19 il y a quinze jours, mais avec une différence notable. Aujourd'hui, certains viennent d'autres hôpitaux. Une dizaine de malades transférés de Lille ou encore de Tourcoing y ont été pris en charge. Mais après le traumatisme de la première vague, la prudence reste de mise. Au pic du printemps dernier, le CHU d'Amiens a dû prendre en charge trois fois plus de patients Covid en réanimation qu'à ce jour.