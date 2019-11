À Lille, des employeurs embauchent des salariés étrangers

Actuellement, 150 000 emplois sont non pourvus dans notre pays. Comment les employeurs parviennent-ils à recruter des candidats étrangers dans ces secteurs en tension ? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de dirigeants d'entreprises en région lilloises : une carrosserie de 40 employés et une entreprise informatique de 150 salariés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.