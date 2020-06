À Lisbonne, le retour des restrictions pour réduire la contagion

Depuis le début de la crise, le Portugal était décrit comme le bon élève en Europe. Confiné très tôt, il avait été relativement épargné par le Covid-19. Mais depuis une semaine, le nombre de contaminations se multiplie dans certains quartiers de Lisbonne. La capitale est partiellement reconfinée depuis ce mardi soir. Interdiction désormais de se rassembler à plus de 10 personnes sur la voie publique et fermeture aussi des commerces ouverts d'habitude jusque tard. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.