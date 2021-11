À Madagascar : ils sauvent les lémuriens

Avant de l’admirer, il faut se taire et tendre l’oreille. L’indri indri, une des treize espèces de lémuriens présentes dans la forêt primaire de Maromizaha. À Madagascar, 70% des espèces sont endémiques. Nullepart ailleurs sur la planète, vous ne verrez à l’état sauvage ce nouveau-né de Propithèque à diadème tenter ses premiers pas et avant de se raviser. Mais comme 95% des espèces de lémuriens, il est menacé d’extinction. Ce rapace devrait être le plus grand prédateur de lémuriens, mais depuis longtemps, c’est bien l’homme la principale menace. Il détruit son habitat. Ainsi, 80% de la forêt primaire a disparu. Les populations pauvres coupent et brûlent les arbres pour le commerce du bois et du charbon, source d’énergie indispensable au pays. Chaque jour, 180 incendies dévorent les forêts. Pour tenter de mettre fin à ces pratiques, le professeur Jonah Ratsimbazafy, un des plus grands primatologues malgache, est allé à la rencontre des habitants des dix villages qui bordent la forêt de Maromizaha. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.