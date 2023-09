À Marrakech : la solidarité s'organise

Des litres d'eau, des kilos de lait en poudre et des dizaines de sacs, les rayons se vident, les chariots débordent. Dans un immense supermarché de Marrakech, tous les clients ont la même idée en tête : apporter leur soutien aux sinistrés. Sur le parking, les camionnettes, les voitures sont remplies en quelques minutes. Les couvertures trouvent leur place sur le toit. Philippine et ses amis ont loué plusieurs pick-up. Ils vont passer la journée à sillonner les routes. Chacun apporte son aide comme il peut. Dans une pharmacie, Rania n'a pas hésité à vider les étagères. Au total, 300 boîtes de médicaments ont été envoyées cet après-midi. Dans la ville, le long des avenues, l'entraide est partout. L'hôpital de Marrakech est devenu un lieu de solidarité très important. Des centaines de personnes viennent toutes les heures donner leur sang. Là-bas, il y a aussi des collectes improvisées de vêtements, de vivres ou encore de médicaments. Dans quelques heures, des paniers-repas seront apportés dans les zones les plus isolées. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Souary, B. Rey