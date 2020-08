À Marseille, les listes d’attente pour se faire tester s’allongent

Les indicateurs de propagation de l'épidémie de coronavirus sont au rouge à Marseille. Et dans les Bouches-du-Rhône, de plus en plus d'habitants veulent se faire tester. Ainsi, les files d'attente devant les centres de dépistage s'allongent. Les laboratoires privés sont saturés, jusqu'à une semaine de délai pour avoir un rendez-vous et encore plusieurs jours d'attente pour avoir un résultat.