Gilets jaunes : à Montceau-les-Mines, les annonces du gouvernement ne séduisent pas

Les gilets jaunes de Montceau-Les-Mines en Saône-et-Loire ont écouté Édouard Philippe au milieu des barrages sur des téléphones portables. Les annonces du gouvernement ont suscité le débat parmi les manifestants. La plupart d'entre eux pensent qu'un moratoire sur la hausse des taxes ne suffira pas. Ils n'ont donc pas l'intention de lever le camp et appellent toujours à la manifestation samedi 8 décembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.