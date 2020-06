À Nantes, la ville se déconfine petit à petit

À Nantes, une salle de sport fermée depuis la mi-mars a enfin ouvert ses portes et de nouvelles règles y ont été établies. Tous les lieux sportifs n'ont pas encore rouvert, comme les piscines. Autorisées à rouvrir à partir de ce mardi, la ville s'est fixée l'objectif du 15 juin, le temps de s'organiser pour la sécurité des baigneurs. Pour les lieux culturels, la réouverture est très progressive, car ces endroits rassemblent aussi beaucoup de monde en temps normal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.