À Noël, aurons-nous des huîtres malgré le mauvais temps ?

Enterrées dans le sable, les poches d'huîtres pèsent près de 40 kilos et il faut les sortir une à une, pendant la marée basse. Au milieu des parcs à huîtres détruits, les allers et retours se font en barque. Même en travaillant sans relâche, une grande partie de la production sera perdue. Photographié depuis le ciel, on peut voir le Banc d'Arguin coupé en deux par la puissance des dernières tempêtes. Jusque-là à l'abri, les parcs à huîtres font maintenant face à l'océan. Dans une zone du Banc d'Arguin, plus de 16 000 poches d'huîtres sont touchées, soit environ 5% de la production totale du bassin d'Arcachon. À quelques semaines de Noël, la situation est préoccupante. Certains trouvent cela catastrophique pour tout le monde. Les prix ne devraient pas augmenter sur les étales, mais certains professionnels pourraient se retrouver en grande difficulté. Pour eux, cette période est la plus importante de l'année. En plus des huîtres, il faudra plusieurs semaines pour nettoyer la réserve naturelle en face de la dune du Pilat. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux