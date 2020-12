A Noël, pas de ski mais les stations font quand même le plein

Cette année, les vacanciers sont nombreux à rechercher le contact avec une nature préservée. Dans la station de Méribel, il y a la luge, la raquette, mais aussi vélo. La station propose des activités variées. Le centre équestre organise même des stages cet hiver. Malgré la fermeture des remontées mécaniques, une partie du domaine skiable est accessible. Cinq kilomètres de pistes damées avec près de mille mètres de dénivelé. Une première pour Grégory et sa fille Chloé. Avant de dévaler la pente, il faut gravir la montagne à la force des mollets. Dans la station, les touristes rivalisent d'imagination pour pratiquer malgré tout les sports de glisse. Ce qui aurait pu ressembler à une contrainte rime finalement avec découverte. Géraldine a franchi le pas et se forme au ski de fond. Du côté des professionnels, le discours est forcément plus contrasté. Cette semaine, le taux d'occupation de la station est de 37%. Environ la moitié d'une année normale, mais au moins l'activité a repris.