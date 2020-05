À partir de lundi, quel sera le parcours précis d'un patient testé positif ?

À partir de lundi, un dispositif de traçage des cas contact sera mis en place. Les médecins généralistes et l'Assurance maladie vont travailler ensemble pour tenter de casser la chaîne de transmission du virus et stopper sa circulation. Comment vont-ils s'y prendre ? Quel sera le parcours précis d'un patient testé positif ? Et qui prendra en charge les factures ?