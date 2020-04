À peine guéris du coronavirus, ils doivent retourner au travail

Agents d'entretien, employés de supermarchés, médecins, pharmaciens... Ils ont contracté le coronavirus et sont aujourd'hui guéris. À peine remis, ils doivent reprendre leur travail dans ces secteurs jugés essentiels. Quelles précautions prennent-ils ? Nos équipes sont allées à leur rencontre.