A quelques minutes du match : la France retient son souffle

"Les Bleus en demi-finale". Pour beaucoup, c'est une journée de travail plus courte. Dès 16h à Paris, les bureaux commencent à se vider. "Bien sûr, spécialement, on vient de finir une réunion et on part directement voir le match et on est toute une équipe à fêter cela", lance un habitant, tout juste sorti de son travail. "J'ai l'écharpe et le drapeau de la France dans mon sac, je vais à une réunion et je file dans un bar après", lance un autre. On ressent de l'impatience et de la fébrilité partout en France. A 700 kilomètres plus au sud, à Marseille, il est 16h45 et le Vieux-Port se colore en bleu blanc rouge. Dans ce bar, on fait une décoration de dernière minute et une vérification de l'écran géant, pour éviter tout souci en plein match. L'heure tourne, il est 17h30 et la tension monte dans les rues. Et avec deux heures d'avance, les bars se remplissent. D'autres préfèrent se retrouver par centaines. Il est 18h, la fan zone de Saint-Nazaire vient de s'ouvrir. Retour à Paris, 18h30, c'est le début de l'apéro et aussi le moment de faire des pronostics. À quelques minutes du match, la fête commence. TF1 | Reportage J. Garro, P. Géli, K. Gaignoux