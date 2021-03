À qui iront les 29 millions de doses d’AstraZeneca découvertes en Italie ?

Est-ce un stock non déclaré qui a été découvert dans une usine de conditionnement au sud de Rome ? Des millions de doses AstraZeneca, de quoi vacciner 29 millions de personnes. Des bouteilles destinées à l'Union européenne et aux pays pauvres se défend l'usine. Bruxelles n'en croit rien et fait bloquer tout le stock. "Aujourd'hui, AstraZeneca n'a fourni que 25% des doses promises à l'Europe dans les contrats. Et donc on comprend finalement que l'Europe est servie après d'autres pays : l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis. D'où une certaine colère des dirigeants européens", explique Nathalie Coutinet, économiste de la santé à l'Université de Sorbonne à Paris. Effectivement, le retard de livraison est criant. L'Europe a commandé 300 millions de doses à AstraZeneca. Et 90 devraient être livrées au 31 mars. Nous n'en avons que 17. Fin juin, 180 millions de doses devaient arriver, il n'y en aura que 70. Selon le patron d'AstraZeneca, Pascal Soriot, "la raison pour laquelle nos livraisons sont plus basses que prévues est simple. Ça à avoir avec la fabrication. Nous avons une moins bonne productivité que ce que nous espérions". Face au blocage de ces doses, Boris Johnson dénonce un blocus arbitraire de l'Europe. Mais c'est en fait, c'est l'inverse qui se déroule. L'Union européenne a exporté 10 millions de doses, tous vaccins confondus, vers le Royaume-Uni. A l'inverse, aucune dose d'outre-Manche ne nous est jamais parvenue. Le même problème se déroule avec les usines situées aux États-Unis et en Inde. Tout est bloqué. En réaction, l'Union européenne menace de stopper à son tour toutes ses exportations.