À quoi ressemblera le restaurant de demain ?

Dans le futur, manger au restaurant pourrait commencer autrement. Avec un menu par hologramme, les aliments seront présentés dans une assiette en 3D pour mieux se rendre compte de la taille, de la proportion, de la présentation, et ainsi personnaliser la commande. Une trentaine de restaurants dans le monde commencent à tester ce type de projection sur la table pour faire patienter les clients, le temps que leurs commandes arrivent. Un autre projet, des restaurants équipés de cabines d’hologramme pour pouvoir manger face à une personne qui se trouve ailleurs, dans un même restaurant équipé de la même technologie. “L'intérêt c'est de retrouver de l’attractivité ... Il faut donner aux clients l’envie de venir comme s’ils allaient voir un théâtre ou un spectacle“, a expliqué Marc Grandmougin, président du Resto France Experts. D’autres technologies permettent aussi aux restaurateurs de demain de prévoir l’avenir. Concrètement, l’intelligence artificielle pourra analyser tout un tas de données. Par exemple l’historique de fréquentation du restaurant sur les dernières années, mais aussi des données sur la météo, ou encore sur les événements organisés dans les alentours dans les prochains mois. Grâce à cela, on pourrait prédire très précisément combien de clients devraient venir manger dans le restaurant chaque jour, et ce, des semaines à l'avance. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Khezzar, V. Brossard, J. Y. Mey