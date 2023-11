À quoi ressembleront les courses de demain ?

C’est le grand jour pour Camille et Jérémy. Une heure avant l’ouverture, les jeunes entrepreneurs viennent installer une curieuse armoire dans le rayon fruits et légumes du supermarché. C’est peut-être l’étal du futur, équipé d’ultra-violet, c’est une micro-ferme connectée qui permet aux aromates de pousser directement dans le magasin. La durée de vie est de six mois environ, contre quelques jours seulement pour les plantes déjà coupées. En grande surface, jusqu’à 70% de ces produits sont jetés, avant même d’être vendus. Malgré le prix, deux euros, le plant, un peu plus élevé que les anciennes références du magasin, les clients semblent convaincus. C’est une idée développée dans le nord de la France. Une trentaine de start-ups réfléchit au marché du futur. Elles veulent réinventer la grande distribution, rayons connectés, mais aussi gestion de stocks ou emballage réutilisable. C’est le projet de Baptiste et Pierre, 24 ans. Ils développent une solution pour remplacer les colis en carton à usage unique, jusqu’à quatre millions par jour en France. TF1 | Reportage M. Beringer, T. Jarrion, S. Humblot