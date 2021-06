A quoi ressembleront les villes du futur ?

Quand on pense aux villes du futur, on imagine tout de suite des voitures volantes et des robots un peu partout. Ce sera peut-être le cas, mais dans un futur un peu plus proche, nos villes devront surtout être plus intelligentes et plus écologiques. Avec comme priorité la création d'une énergie propre. Pour cela, l'un des moyens sera de récupérer notre énergie, ou plutôt celle de nos pas. Pour ce faire, des dalles un peu spéciales sont reliées à des capteurs souterrains. Ces derniers peuvent absorber l'énergie générée par le poids des passants lorsqu'ils marchent sur les dalles à la surface. Cette innovation a déjà été testée dans plusieurs grandes villes du monde. En plaçant cette technologie dans des lieux de passage, on peut générer suffisamment d'énergie pour alimenter l'éclairage de tout un quartier. On peut aussi se servir de cette énergie pour alimenter un type de route un peu spécial. Grâce à des leds emprisonnées dans le sol, le goudron fait office d'écran. Ainsi, on peut y afficher un passage piéton par exemple, mais également une piste cyclable ou bien des places de stationnement selon les différents moments de la journée. La suite dans le reportage ci-dessus.