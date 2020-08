À quoi sert de fermer les restaurants et les bars à 23 heures ?

À 23 heures, les restaurants et les bars des Bouches-du-Rhône, et particulièrement de Marseille, doivent baisser le rideau. Ce choix horaire vise à ne pas condamner une profession déjà fragilisée en permettant notamment aux restaurants d'effectuer un service complet, tout en évitant les soirées trop longues et donc trop arrosées dans les bars. Mais quelle est l'efficacité sanitaire de cette mesure ? Qui décide ?