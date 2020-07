À quoi sert la grande campagne de dépistage gratuit lancée à Mulhouse ?

C'est l'un des outils utilisés pour enrayer les nouveaux foyers de Covid-19, les campagnes de tests massives. L'une de ces opérations ciblées vient d'être lancée dans la région de Mulhouse. 115 000 personnes sont concernées. L'ARS essaie par ce biais de repérer les foyers d'infection, qui se développent de plus en plus avec des patients asymptomatiques et plus jeunes.