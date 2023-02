À quoi servent les ballons espions ?

Ils sont très souvent utilisés par les météorologues et sont peu coûteux. Mais, quels sont les avantages des ballons en termes d’espionnage ? Ils volent dans la stratosphère, entre 20 et 40 km d'altitude. Stationnaires, ils peuvent donc observer leur cible plusieurs jours d'affilée. Alors qu’un satellite en orbite, beaucoup plus cher, passe furtivement à la vitesse de 28 000 km/h. Il ne revient à sa cible qu’après un tour complet de la terre. Autre avantage du ballon : il échappe le plus souvent à la surveillance des radars. “Si son enveloppe ne réfléchit pas les ondes électromagnétiques, vous n’allez pas détecter le ballon en tant que tel. Par contre, ce qu’il y a en dessous, ce sont les équipements éventuellement métalliques qui donnent une signature radar”, a expliqué le général Patrick Dutartre. Qui observent-ils ? Selon les Américains, parmi les quatre objets volants non identifiés neutralisés récemment, le premier, au moins, a survolé l’État du Montana. Justement, là où se trouvent plusieurs rampes de lancement de missiles nucléaires américains. Des sites déjà visibles par satellites, mais les communications qui y rentrent et en sortent restent un mystère. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Christal, P. Marcelin