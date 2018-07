A quoi vont ressembler les espaces verts de demain ?

Avec plus de 30 degrés prévus par le météorologue Louis Bodin, vous serez nombreux à chercher un peu de fraîcheur dans les jardins publics et les parcs. Depuis quelques années, plusieurs grandes villes ont aménagé des espaces verts nouvelle génération. À Lyon, un nouveau parc a fait l'objet d'une étude pilotée par l'OMS. Un jardin antistress, anti-canicule, et même anti-allergie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.