À quoi vont ressembleront les restaurants de demain ?

Pour Pascal Auclert, les jauges appliquées dans les restaurants à cause du Covid risquent de perdurer bien après la crise. Alors, ce restaurateur et poissonnier Bordelais a anticipé les baisses de chiffre d'affaires et trouvé d'autres sources de revenus. Il a diversifié son activité en ouvrant il y a deux mois une poissonnerie, à deux pas de son établissement. Les consommateurs se sont habitués à la dématérialisation. Les professionnels, eux, s'adaptent. Par exemple, Franck Chaumes, restaurateur, dit s'attendre à ce que les gens prennent la carte sur le QR code et paient avec leur téléphone ou sans contact. Côté restauration proprement dite, les comportements ont aussi évolué. Carole Vanpul, autre restauratrice, ne proposait plus que de la vente à emporter ces derniers mois. Elle a décidé de maintenir cette offre pour ses clients. Pour faire face à toutes les nouvelles contraintes et combler le manque à gagner, certains restaurateurs ont décidé d'augmenter la capacité de sa terrasse et d'élargir ses horaires. C'est le cas de Romain Casalas. Mais il sera difficile de trouver du personnel, car beaucoup ont quitté la restauration, lassés par les fermetures successives.