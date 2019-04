À la recherche du silence perdu

Trouver quelques instants de silence est de plus en plus rare. Aujourd'hui, le bruit est partout, surtout au travail. Un environnement où le silence est rarement complet. Il y a même des salariés qui finissent par craquer. Alors certaines entreprises imaginent des solutions pour que chacun puisse se mettre littéralement dans sa bulle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.