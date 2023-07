À Rome : les touristes bravent la chaleur écrasante

Il est midi et il fait déjà 37°. Bien que ce soit déconseillé par le ministère de la Santé italien, les vacanciers sont prêts à faire la queue pour visiter le Colisée. "On s'adapte ouais, entre casquettes, bouteille, chapeau et éventail. On fait ce qu'on peut. Il fait vraiment très chaud.", exprime un touriste. À chacun son accessoire, pour endurer un peu mieux la chaleur, mais parfois ça ne suffit pas. Cette famille originaire de Bourgogne, en images, a finalement renoncé à visiter le monument ce lundi 17 juillet. "Ça se fera plus tard, on reviendra quand il fera moins chaud.", dit la mère de famille. Rome s'apprête à battre son record de température absolu, 42° sont attendues mardi 18 juillet. Alors ses attractions les plus prisées, ce sont les fontaines. On reste plus longtemps à tremper ses mains, qu'à tenir la pose à la fontaine de Trevi. L'autre bon plan fraîcheur, ce sont les églises. À la basilique Sainte-Marie-Majeure, après avoir vu le statut du Pape Pie IX, on reste se reposer un peu. Dans les boutiques de souvenirs, les éventails concurrencent sérieusement les chapelets et ça devrait continuer encore jusqu'à mercredi 19 juillet. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Duval