À Shanghai, les habitants excédés par le confinement

Vêtus de combinaison blanche, les fonctionnaires locaux sont hués, conspués, et même, violemment expulsés de cette tour de Shanghai comme nous le montre ces images amateurs. Les résidents, excédés après 40 jours de confinement, n’ont même plus peur de quitter leur résidence dans laquelle ils sont théoriquement enfermés. Ils en viennent même aux mains avec ces hommes en blanc. Certains n’hésitant pas à poursuivre l’un des fonctionnaires. C'est un événement rare dans ce pays où la contestation n’est pas tolérée. Il s'agit d’une rébellion parmi d’autres dans la ville de Shanghai, une ville tentaculaire de 25 millions d’habitants dont les rues sont totalement désertées. Officiellement, à Shanghai, le Covid aurait tué 500 personnes en quelques semaines. Officiellement aussi, la Chine annonce un peu plus de 5 000 décès dû au virus depuis le début de cette pandémie, il y a environ deux ans. T F1 | Reportage L. Hauben, M.H. Astraudo