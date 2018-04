À Strasbourg, on construit le plus grand immeuble en bois

De plus en plus de villes font aujourd'hui le pari de la construction tout en bois. À Strasbourg, un immeuble de logements composé entièrement en bois est en train de sortir de terre. Si le coût de construction d’un tel édifice reste encore 20% plus élevé qu'un bâtiment traditionnel, le résultat s'avère écologique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.