À Suresnes, les fonctionnaires bénéficient aussi des primes au mérite

Ce système de rémunération, rare pour une collectivité territoriale, la ville de Suresnes l'a mis en place en 2015. Les agents dont le travail est jugé insuffisant peuvent avoir 35% de prime en moins. Et les plus performants peuvent gagner jusqu'à 35% en plus. Les collectivités n'hésitent pas à s'inspirer du privé, de sa méthode et de son vocabulaire. De leur côté, les syndicats dénoncent un mode de management brutal.