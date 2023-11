A-t-on les moyens financiers pour faire face aux coûts liés aux catastrophes naturelles de plus en plus élevés ?

C’est le sujet qui inquiète le plus les assureurs. En France, le coût est assumé par l’assureur des assureurs, la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), avec le régime des catastrophes naturelles qui a été créé en 1982. En 2022, les sinistres français lui ont coûté 3,2 milliards d’euros, non pas à cause des inondations, mais à 90%, à cause de la sécheresse, une charge qui ne cesse de grimper. Si vous prenez les dix années les plus sinistrées depuis 40 ans, six sont intervenues depuis 2016 seulement. Conséquence, la caisse de réassurance prélève aujourd’hui 12% de nos primes payées sur les contrats d'habitation. C’était seulement 5% en 1982. Une augmentation est inéluctable en 2024, car la CCR est désormais obligée de puiser dans ses propres réserves pour indemniser les assurés, cela ne peut pas durer. Face à ces risques croissants, il faut d’abord développer la prévention dans les constructions, dans les comportements. Grâce à cette prévention, Ida, le cyclone qui a frappé l’Amérique en 2021, a coûté 100 milliards de moins que Katherina, qui était de force comparable en 2005. Mais cela ne suffira pas, il faudra payer, soit l’assuré, avec des contrats plus chers, soit le contribuable, deux postes qui aboutissent en réalité à la même adresse.