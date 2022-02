À table : la gourmandise au sommet

Le restaurant dans lequel nous nous sommes rendus est situé dans la commune de Courchevel, dans le département de la Savoie. L'accès est difficile. Trouver des produits d'exception et parvenir à conserver leur fraîcheur relève du défi. "De ces contraintes, on en tire des forces. On en tire des produits uniques, qui vont avoir des saveurs particulières", s'exprime Sébastien Vauxion. Les défis sont la marque de fabrique du chef du restaurant "Le Sarkara". Entrées, plats, desserts, il est le seul à ne proposer que des mets sucrés à ses clients. Par exemple, du céleri-rave agrémenté de clémentine. Les légumes sont revisités, comme les pleurotes. Il les fait revenir dans un sirop sucré, puis les agrémente d'agrumes et de dattes. Sa principale source d'inspiration, c'est la nature. Le chef cuisine uniquement des produits de saison et doit faire preuve d'imagination. Le restaurant n'est ouvert que cinq mois dans l'année, principalement en hiver. Oubliez donc les fruits et légumes d'été comme la fraise ou la tomate, place au sapin. "Les épines ont un parfum plus fort, plus ferme et qui va bien être soutenu avec un lait que je vais faire fumer", indique-t-il. Pour la note sucrée, Sébastien utilise des gousses de vanille arrivées directement de Polynésie française, dans les bagages de son commis. TF1 | Reportage C. Casanova, A. Ponsar, L. Caboche